Глава ФРС предупредил о "значительных рисках" для экономики США

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии. Трансляцию вел сайт Центрального банка Швейцарии.

"Тем не менее остаются значительные риски... включая более медленные глобальные темпы роста, неопределенность относительно торговой политики и постоянно низкую инфляцию", - добавил Пауэлл. "Мы ожидаем, что в течение года мы будем между 2% и 2,5% (роста ВВП)", - добавил Пауэлл.

Глава американского центробанка подчеркнул, что неопределенность из-за торговых войн повлияет на инвестиционные решения бизнеса. При этом он заявил, что сокращение производственной активности в США пока что компенсируется ростом более крупного сектора услуг.

"Наиболее вероятным вариантом для США и для мира нам видится продолжение умеренного экономического роста. Мы будем действовать соответствующим образом, чтобы поддержать этот рост", - заверил Пауэлл.

Он не сказал, планирует ли ФРС и дальше снижать ставку на фоне опасений возможной рецессии, как того добивается президент Дональд Трамп.

Трамп не раз критиковал Пауэлла, что крайне нетипично в истории взаимоотношений президентов и глав центробанков. Трамп намекал, что может уволить Пауэлла, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у Трампа такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп уже отказался продлевать полномочия предшественницы Пауэлла Джанет Йеллен. Пауэлл на фоне угроз Трампа напоминает, что ФРС по американским законам имеет независимый от властей статус.