Глава ФРС предупредил о "значительных рисках" для экономики США

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", - заявил Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии. Трансляцию вел сайт Центрального банка Швейцарии.
"Тем не менее остаются значительные риски... включая более медленные глобальные темпы роста, неопределенность относительно торговой политики и постоянно низкую инфляцию", - добавил Пауэлл. "Мы ожидаем, что в течение года мы будем между 2% и 2,5% (роста ВВП)", - добавил Пауэлл.
Глава американского центробанка подчеркнул, что неопределенность из-за торговых войн повлияет на инвестиционные решения бизнеса. При этом он заявил, что сокращение производственной активности в США пока что компенсируется ростом более крупного сектора услуг.
"Наиболее вероятным вариантом для США и для мира нам видится продолжение умеренного экономического роста. Мы будем действовать соответствующим образом, чтобы поддержать этот рост", - заверил Пауэлл.
Он не сказал, планирует ли ФРС и дальше снижать ставку на фоне опасений возможной рецессии, как того добивается президент Дональд Трамп.
Трамп не раз критиковал Пауэлла, что крайне нетипично в истории взаимоотношений президентов и глав центробанков. Трамп намекал, что может уволить Пауэлла, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у Трампа такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп уже отказался продлевать полномочия предшественницы Пауэлла Джанет Йеллен. Пауэлл на фоне угроз Трампа напоминает, что ФРС по американским законам имеет независимый от властей статус.
ФРС снизила ставку в конце июля на 0,25 процентных пункта до 2-2,25%. Большинство экспертов ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно. Июльское снижение ставки стало первым за десятилетие, прошедшее с момента финансового кризиса 2008-2009 годов. Ведущий советник президента США по экономике Ларри Кудлоу в пятницу призвал ФРС к дальнейшему снижению ставки.