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РИА Новости

Бразильский министр оскорбил жену Макрона

19:59 06.09.2019 (обновлено: 23:59 06.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, сообщает Sputnik International.
"Президент (Бразилии Жаир Болсонару. — Прим. ред.) не солгал, она действительно страшная, это чистая правда", — заявил он, выступая на экономическом форуме в городе Форталеза.
При этом министр добавил, что некрасивых женщин не бывает, есть лишь неудачные ракурсы.
Позднее он извинился за свои слова, назвав их "шуткой". Гедес добавил, что не хотел переходить на личности.
Это не первый случай, когда бразильские политики позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес супруги французского лидера. Так, в конце августа один из подписчиков бразильского президента в фейсбуке оставил на его официальной странице фотоколлаж. На нем изображены Болсонару с 37-летней женой Мишель и Макрон с 66-летней супругой Брижит. В подписи к снимку отмечалось, что именно из-за внешности своей спутницы жизни президент Франции "преследует" Болсонару. Бразильский лидер оставил под коллажем насмешливый комментарий, призвав "не унижать мужика". После этого Макрон заявил, что Болсонару должно быть стыдно за свое поведение, и подчеркнул, что Бразилия достойна президента, который "нормально себя ведет".
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит
28 августа, 19:36РИА Новости
Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за насмешки их президента
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Жаир БолсонаруБрижит МакронSputnikЭммануэль МакронФранцияФорталезаБразилияFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Дык все правильно сказал. Из песни слов не выкинешь...
6 сентября, 20:47
ddrozdov68rus
35110219
в Европе правда уже оскорбление?
6 сентября, 21:22
VPVassya Pupkind
26130318
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