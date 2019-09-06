Бразильский министр оскорбил жену Макрона

Это не первый случай, когда бразильские политики позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес супруги французского лидера. Так, в конце августа один из подписчиков бразильского президента в фейсбуке оставил на его официальной странице фотоколлаж. На нем изображены Болсонару с 37-летней женой Мишель и Макрон с 66-летней супругой Брижит. В подписи к снимку отмечалось, что именно из-за внешности своей спутницы жизни президент Франции "преследует" Болсонару. Бразильский лидер оставил под коллажем насмешливый комментарий, призвав "не унижать мужика". После этого Макрон заявил, что Болсонару должно быть стыдно за свое поведение, и подчеркнул, что Бразилия достойна президента, который "нормально себя ведет".