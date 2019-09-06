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РИА Новости

Мугабе объявили национальным героем в Зимбабве

19:53 06.09.2019
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© REUTERS / Mike Hutchings/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Mike Hutchings/File Photo
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что бывший глава государства Роберт Мугабе объявлен национальным героем, сообщает местное агентство New Ziana.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.
"Президент Эммерсон Мнангагва заявил, что последний бывший президент Роберт Мугабе был объявлен национальным героем", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в Twitter.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017
Вчера, 09:23Радио
“Никогда не будет забыт”. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
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Эммерсон МнангагваРоберт МугабеЗимбабвеВ мире
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