Мугабе объявили национальным героем в Зимбабве

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.