Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа может обнародовать свой мирный план по Ближнему Востоку в скором времени, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, план может быть обнародован "в ближайшие недели". Помпео выступал в Университете штата Канзас, трансляцию вел сайт госдепартамента.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего спецпредставителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта, но не сообщил, будет ли обнародован мирный план, который готовил Гринблатт.