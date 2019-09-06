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РИА Новости

Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку

19:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа может обнародовать свой мирный план по Ближнему Востоку в скором времени, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По словам Помпео, план может быть обнародован "в ближайшие недели". Помпео выступал в Университете штата Канзас, трансляцию вел сайт госдепартамента.
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Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего спецпредставителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта, но не сообщил, будет ли обнародован мирный план, который готовил Гринблатт.
План уже восприняли в штыки палестинцы, официальные контакты которых с Белым домом практически заморожены после ряда шагов Трампа навстречу Израилю. В частности, Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, хотя на его восточную часть в качестве своей столицы претендуют палестинские власти. Трамп также перенес в Иерусалим американское посольство и закрыл находившееся в Вашингтоне представительство Организации освобождения Палестины.
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Майк ПомпеоДональд ТрампГосударственный департамент СШАПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
ВСЕ "мирные планы" США, ВСЕГДА заканчиваются эскалацией конфликтов. Это аксиома.
6 сентября, 20:06
lizander_57 Лизандер
5000057
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