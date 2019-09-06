Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа может обнародовать свой мирный план по Ближнему Востоку в скором времени, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По словам Помпео, план может быть обнародован "в ближайшие недели". Помпео выступал в Университете штата Канзас, трансляцию вел сайт госдепартамента.
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Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего спецпредставителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта, но не сообщил, будет ли обнародован мирный план, который готовил Гринблатт.
План уже восприняли в штыки палестинцы, официальные контакты которых с Белым домом практически заморожены после ряда шагов Трампа навстречу Израилю. В частности, Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, хотя на его восточную часть в качестве своей столицы претендуют палестинские власти. Трамп также перенес в Иерусалим американское посольство и закрыл находившееся в Вашингтоне представительство Организации освобождения Палестины.