Путин рассказал о важности проведения "Президентских состязаний"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", отметив, что такие спортивные мероприятия популяризируют активный образа жизни среди молодёжи.
Финал президентских состязаний проходит с 5 по 25 сентября во всероссийском детском центре "Смена" в Анапе. Эти спортивные состязания являются самыми массовыми среди школьников в России.
"Отмечу, что такие яркие мероприятия, как ставшие уже традиционными "Президентские состязания" – с насыщенной культурной, образовательной, конкурсной программой, – играют огромную роль в развитии детского и юношеского спорта, способствуют популяризации активного образа жизни среди школьников и молодёжи, убедительно доказывают, что спорт объединяет людей, делает их сильнее, закаляет характер и волю", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность, что участники состязаний получат ценный опыт, научатся работать в команде, помогать товарищам и добиваться поставленных целей. Глава государства подчеркнул, что участников ждут встречи с известными спортсменами, деятелями культуры и искусств, а также пожелал успешных выступлений и всего самого доброго.