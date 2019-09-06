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РИА Новости

Путин рассказал о важности проведения "Президентских состязаний"

19:39 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", отметив, что такие спортивные мероприятия популяризируют активный образа жизни среди молодёжи.
Финал президентских состязаний проходит с 5 по 25 сентября во всероссийском детском центре "Смена" в Анапе. Эти спортивные состязания являются самыми массовыми среди школьников в России.

"Отмечу, что такие яркие мероприятия, как ставшие уже традиционными "Президентские состязания" – с насыщенной культурной, образовательной, конкурсной программой, – играют огромную роль в развитии детского и юношеского спорта, способствуют популяризации активного образа жизни среди школьников и молодёжи, убедительно доказывают, что спорт объединяет людей, делает их сильнее, закаляет характер и волю", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что участники состязаний получат ценный опыт, научатся работать в команде, помогать товарищам и добиваться поставленных целей. Глава государства подчеркнул, что участников ждут встречи с известными спортсменами, деятелями культуры и искусств, а также пожелал успешных выступлений и всего самого доброго.
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