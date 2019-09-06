Путин рассказал о важности проведения "Президентских состязаний"

"Отмечу, что такие яркие мероприятия, как ставшие уже традиционными "Президентские состязания" – с насыщенной культурной, образовательной, конкурсной программой, – играют огромную роль в развитии детского и юношеского спорта, способствуют популяризации активного образа жизни среди школьников и молодёжи, убедительно доказывают, что спорт объединяет людей, делает их сильнее, закаляет характер и волю", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.