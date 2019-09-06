ГП Венесуэлы начала расследование против Гуаидо за попытку продать регион

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает ведомство.

"Должен проинформировать об открытии уголовного расследования, которое было начато накануне против Ванессы Ньюманн, Мануэля Авенданьо и Хуана Гуаидо. Они участвуют в незаконных переговорах за спиной страны, которые направлены на то, чтобы отказаться от исторических претензий Венесуэлы на территорию Эссекибо в обмен на политическую поддержку Соединенного Королевства", - приводятся слова генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба в Twitter ведомства.

Речь идет о давних территориальных претензиях Каракаса относительно региона Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров в бассейне одноименной реки, занимающего значительную часть Гайаны. Конфликт обострился после смены президента в Гайане - новый глава государства пошел на сближение с США. Дэвид Грейнджер допустил в страну компанию Exxon Mobil, после чего глава Венесуэлы обвинил его в соучастии в действиях против его страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в четверг заявила, что преступная организация, направляемая лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, пыталась передать регион Эссекибо транснациональным компаниям, например Exxon Mobil.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед народом Венесуэлы, продемонстрировал видеоролик, на котором были представлены фотографии Ванессы Ньюманн, которая является "послом" Гуаидо в Великобритании и, по заявлению Родригес, работает на Пентагон, и Мануэля Авенданьо, помощника Гуаидо. Фотографии сопровождает аудиозапись, на которой они обсуждают вопрос о передаче спорной территории Гайане.