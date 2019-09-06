Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T19:19Z
https://ria.ru/20190906/1558409742.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152333/90/1523339081_67:0:1882:1021_1036x0_80_0_0_9ab18915db475f86c62dcbb4472fd249.jpg
РИА Новости

В Китае таможенники изъяли 386 килограмм сушеных змей

19:19 06.09.2019
404
© Depositphotos / hdamkeПитон
Питон
© Depositphotos / hdamke
Питон. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Таможня китайского города Гуанчжоу изъяла 386 килограммов незаконно ввезенных сушеных змей, сообщает агентство Синьхуа.
Змеи были обнаружены среди приблизительно 10 тонн импортируемых продуктов, заявленных как сушеные гекконы и китайские крысиные змеи.
Ежи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
17 августа, 12:32РИА Новости
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Таможенники обнаружили 256,8 килограмма засушенных большеглазых полозов и 128,8 килограмма плюющих индийских кобр. Эти виды защищаются конвенцией международной торговли и могут ввозиться и вывозится только при наличии правовых документов.
Таможня провинции Гуанчжоу с 2019 года усилила борьбу с контрабандой видов, находящихся под угрозой исчезновения.
215102
Обсудить 0
КитайГуанчжоуВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил троих своих советников
РИА
Новости
Технический комплекс космодрома Восточный
Рогозин объяснил, почему Илон Маск вряд ли заинтересуется Восточным
Денежные купюры Украины на газовом счетчике
"Оппозиционная платформа" внесла в Раду проект о списании долгов за ЖКУ
Адвокат Валентин Рыбин
Киев исключил одного россиянина из списка на освобождение, заявил адвокат
Лента
новостей
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
ГП Венесуэлы начала расследование против Гуаидо за попытку продать регион
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
Рогозин рассказал о сроках летных испытаний ракеты "Сармат"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
Путин назвал Сталина "папашей"
Американские военные во время учений
Впервые в истории американской армии две сестры стали генералами
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о важности проведения "Президентских состязаний"
Электронная сигарета
В США назвали причину вспышки загадочной болезни среди вейперов
Статуя Фемиды в суде
В Томске подростку грозит два года за удар по машине, сбившей его щенка
Сорока
Агрессивная сорока выклевала ребенку глаз в Австралии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния