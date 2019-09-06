В Китае таможенники изъяли 386 килограмм сушеных змей

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Таможня китайского города Гуанчжоу изъяла 386 килограммов незаконно ввезенных сушеных змей, сообщает агентство Таможня китайского города Гуанчжоу изъяла 386 килограммов незаконно ввезенных сушеных змей, сообщает агентство Синьхуа

Змеи были обнаружены среди приблизительно 10 тонн импортируемых продуктов, заявленных как сушеные гекконы и китайские крысиные змеи.

Таможенники обнаружили 256,8 килограмма засушенных большеглазых полозов и 128,8 килограмма плюющих индийских кобр. Эти виды защищаются конвенцией международной торговли и могут ввозиться и вывозится только при наличии правовых документов.