В Китае таможенники изъяли 386 килограмм сушеных змей

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Таможня китайского города Гуанчжоу изъяла 386 килограммов незаконно ввезенных сушеных змей, сообщает агентство Синьхуа.
Змеи были обнаружены среди приблизительно 10 тонн импортируемых продуктов, заявленных как сушеные гекконы и китайские крысиные змеи.
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Таможенники обнаружили 256,8 килограмма засушенных большеглазых полозов и 128,8 килограмма плюющих индийских кобр. Эти виды защищаются конвенцией международной торговли и могут ввозиться и вывозится только при наличии правовых документов.
Таможня провинции Гуанчжоу с 2019 года усилила борьбу с контрабандой видов, находящихся под угрозой исчезновения.