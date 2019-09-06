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РИА Новости

Два палестинца погибли в стычках с израильскими военными в Газе

19:11 06.09.2019
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© REUTERS / Ammar AwadИзраильские военные
Израильские военные
© REUTERS / Ammar Awad
ГАЗА, 6 сен - РИА Новости. Два палестинца погибли и 23 получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня к 18.30 в секторе Газа два палестинца погибли и 23 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 15 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 73-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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