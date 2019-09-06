Два палестинца погибли в стычках с израильскими военными в Газе

ГАЗА, 6 сен - РИА Новости. Два палестинца погибли и 23 получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня к 18.30 в секторе Газа два палестинца погибли и 23 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 15 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 73-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.