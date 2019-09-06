В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.

Управление ФССП России по Нижегородской области ежегодно в конце августа - начале сентября проводит акцию "Собери ребенка в школу", во время которой судебные приставы-исполнители обходят квартиры и места работы должников по алиментам.

"В этом году впервые мы решили пригласить с собой священника. Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Судебные приставы посещали как мужчин, так и женщин, которые не платят алименты на своих детей. Священник беседовал с ними и рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались", - рассказала РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Нижегородской области Лиана Захарян.

Она отметила, что у многих должников при виде священника появлялись слезы.

"Люди переживают, что дело дошло до того, что к ним приходят представители церкви. Присутствие священнослужителя дисциплинирует. Еще у них появляется желание пообщаться, рассказать о том, что у них накопилось на душе, и услышать какие-то наставления", - добавила Захарян.

По ее словам, акция оказалась очень удачной. "Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали", - отметила она.