В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.
Управление ФССП России по Нижегородской области ежегодно в конце августа - начале сентября проводит акцию "Собери ребенка в школу", во время которой судебные приставы-исполнители обходят квартиры и места работы должников по алиментам.
"В этом году впервые мы решили пригласить с собой священника. Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Судебные приставы посещали как мужчин, так и женщин, которые не платят алименты на своих детей. Священник беседовал с ними и рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались", - рассказала РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Нижегородской области Лиана Захарян.
Она отметила, что у многих должников при виде священника появлялись слезы.
"Люди переживают, что дело дошло до того, что к ним приходят представители церкви. Присутствие священнослужителя дисциплинирует. Еще у них появляется желание пообщаться, рассказать о том, что у них накопилось на душе, и услышать какие-то наставления", - добавила Захарян.
По ее словам, акция оказалась очень удачной. "Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали", - отметила она.
Также она добавила, что судебные приставы и впредь намерены обращаться за помощью к представителям православной церкви, а также планируют привлечь к совместным рейдам по должникам и священнослужителей других конфессий.