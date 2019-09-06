В МИД отметили вклад Мугабе в развитие отношений Зимбабве с Россией

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва ценит вклад Роберта Мугабе в развитие двусторонних отношений с Россией, заявили в пятницу в МИД РФ в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве.

"Мугабе принимал активное участие в борьбе своего народа за независимость и в последующем развитии институтов государственности в Зимбабве. Отмечаем большой личный вклад Р.Мугабе в становление и последовательное укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений. Он посещал нашу страну с визитами в 1985 г., 1987 г. и 2015 г. Являлся почетным профессором МГУ им. М.В.Ломоносова", - отметили в МИД РФ.