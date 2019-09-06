Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T18:59Z
https://ria.ru/20190906/1558408897.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5aec9f5c0b751c2e4694d681a514f381.jpg
РИА Новости

В МИД отметили вклад Мугабе в развитие отношений Зимбабве с Россией

18:59 06.09.2019
206
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва ценит вклад Роберта Мугабе в развитие двусторонних отношений с Россией, заявили в пятницу в МИД РФ в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве.
Мугабе, бывший главой Зимбабве с 1987 по 2017 годы, скончался 6 сентября на 96-м году жизни.
Роберт Мугабе
Вчера, 11:52РИА Новости
Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи со смертью Мугабе
"Мугабе принимал активное участие в борьбе своего народа за независимость и в последующем развитии институтов государственности в Зимбабве. Отмечаем большой личный вклад Р.Мугабе в становление и последовательное укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений. Он посещал нашу страну с визитами в 1985 г., 1987 г. и 2015 г. Являлся почетным профессором МГУ им. М.В.Ломоносова", - отметили в МИД РФ.
320110
Обсудить 2
МИД РФРоберт МугабеЗимбабвеРоссияВ мире
Рекомендуем
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
РИА
Новости
Роберт Мугабе
Мугабе объявили национальным героем в Зимбабве
Израильские военные
Два палестинца погибли в стычках с израильскими военными в Газе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
ГП Венесуэлы начала расследование против Гуаидо за попытку продать регион
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР
Адвокат Валентин Рыбин
Киев исключил одного россиянина из списка на освобождение, заявил адвокат
Технический комплекс космодрома Восточный
Рогозин объяснил, почему Илон Маск вряд ли заинтересуется Восточным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил троих своих советников
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
Рогозин рассказал о сроках летных испытаний ракеты "Сармат"
Макеты ракет-носителей Ангара
Рогозин рассказал, когда состоится следующий пуск ракеты "Ангара"
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Сенатор-республиканец Ли считает, что Трампа переизберут президентом
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео назвал сокращение обязательств Ирана в рамках СВПД неприемлемым
Адвокат Валентин Рыбин
Москва и Киев могут освободить задержанных 7 сентября, заявил адвокат
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
Летные испытания нового пилотируемого корабля решили вернуть на "Ангару"
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
"Роскосмос" намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния