Рогозин рассказал о темпах строительства стартового стола для "Ангары"

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" ведётся с опережением на 1,5 месяца, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полтора месяца у нас идёт опережение", - сказал он. "Это небольшое опережение", - уточнил Рогозин.

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже запускают с нового космодрома.