Рогозин рассказал о темпах строительства стартового стола для "Ангары"

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" ведётся с опережением на 1,5 месяца, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Полтора месяца у нас идёт опережение", - сказал он. "Это небольшое опережение", - уточнил Рогозин.
Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже запускают с нового космодрома.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".