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РИА Новости

ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе

18:51 06.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала страны-участницы ОБСЕ дать объективную оценку действиям украинских силовиков в Донбассе и содействовать в прекращении обстрелов и провокаций.
Ранее в ДНР заявили, что утром в пятницу украинские силовики впервые с момента объявления нового перемирия – с 21 июля – применили по республике артиллерию калибром 152 миллиметра. В результате обстрелов населенных пунктов на юге ДНР пострадали две женщины, повреждения получили детский сад, школа и жилые дома.
"Если Киев не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, продолжающиеся обстрелы и провокации со стороны украинских силовиков можно расценивать как "намеренные попытки украинской стороны сорвать и без того неустойчивое перемирие".
"Призываем все страны-участницы ОБСЕ принять самое активное участие и содействовать в прекращении порочной практики провокаций вооруженных формирований Украины и произвола радикальных группировок, чтобы не допустить нового витка эскалации в Донбассе", - отметила Никонорова.
Она добавила, что руководство и жители ДНР ждут "активных действий и объективной оценки от всех стран-участниц ОБСЕ агрессии Украины, применяющей методы военного террора".
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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