ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала страны-участницы ОБСЕ дать объективную оценку действиям украинских силовиков в Донбассе и содействовать в прекращении обстрелов и провокаций.

Ранее в ДНР заявили, что утром в пятницу украинские силовики впервые с момента объявления нового перемирия – с 21 июля – применили по республике артиллерию калибром 152 миллиметра. В результате обстрелов населенных пунктов на юге ДНР пострадали две женщины, повреждения получили детский сад, школа и жилые дома.

"Если Киев не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, продолжающиеся обстрелы и провокации со стороны украинских силовиков можно расценивать как "намеренные попытки украинской стороны сорвать и без того неустойчивое перемирие".

"Призываем все страны-участницы ОБСЕ принять самое активное участие и содействовать в прекращении порочной практики провокаций вооруженных формирований Украины и произвола радикальных группировок, чтобы не допустить нового витка эскалации в Донбассе", - отметила Никонорова.