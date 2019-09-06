Памфилова не обращает внимания на проклятия и угрозы

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на которую минувшей ночью было совершено нападение, заявила, что не обращает внимания на проклятия и угрозы в свой адрес и поэтому у нее здоровая психика.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером.

"Что на это обращать внимание! Вы же читаете. Все сети этим пестрят, и проклятиями, и оскорблениями, и всякого рода угрозами, я не хочу на этом внимание акцентировать. Я не обращаю на это внимание, поэтому у меня здоровая психика и нервы в порядке", - сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли ей угрозы.

Глава ЦИК отметила, что может кого-то не любить. "Может кое-кто вызывать омерзение или даже отвращение, но я никогда никому не желала, не желаю и никогда не пожелаю зла в ответ", - подчеркнула она.

"В ответ всем злобным хочу пожелать хорошего здоровья - вот мой ответ", - добавила Памфилова.