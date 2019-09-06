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РИА Новости

Памфилова не обращает внимания на проклятия и угрозы

18:51 06.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на которую минувшей ночью было совершено нападение, заявила, что не обращает внимания на проклятия и угрозы в свой адрес и поэтому у нее здоровая психика.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером.
"Что на это обращать внимание! Вы же читаете. Все сети этим пестрят, и проклятиями, и оскорблениями, и всякого рода угрозами, я не хочу на этом внимание акцентировать. Я не обращаю на это внимание, поэтому у меня здоровая психика и нервы в порядке", - сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли ей угрозы.
Глава ЦИК отметила, что может кого-то не любить. "Может кое-кто вызывать омерзение или даже отвращение, но я никогда никому не желала, не желаю и никогда не пожелаю зла в ответ", - подчеркнула она.
"В ответ всем злобным хочу пожелать хорошего здоровья - вот мой ответ", - добавила Памфилова.
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваРоссияОбщество
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