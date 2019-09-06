Рогозин заявил, что оснований менять подрядчика на "Восточном" нет

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после совещания с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что оснований менять подрядчика на строительстве космодрома "Восточный" нет.

В понедельник вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сказал, что правительство России не удовлетворено темпами строительства космодрома "Восточный". Он не исключил, что к строительству объектов в помощь ПСО "Казань" могут быть привлечены военные.