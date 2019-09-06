Летные испытания нового пилотируемого корабля решили вернуть на "Ангару"

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Летные испытания нового пилотируемого корабля решено вернуть на "Ангару", первый пуск пройдет в 2023 году, а в 2025 году состоится пилотируемый полет, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Корабль полетит с Ангары в 2023 году, сначала это будет беспилотный тестовый полет корабля без стыковки с международной космической станцией, в 2026 году состыковка с международной космической станцией, и с 2025 года отсюда начнется пилотируемая программа на этом корабле", - рассказал Рогозин.