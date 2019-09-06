Американка изуродовала себя, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жительница Лос-Анджелеса потратила более полумиллиона долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду и модель Ким Кардашьян. Об этом сообщает Жительница Лос-Анджелеса потратила более полумиллиона долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду и модель Ким Кардашьян. Об этом сообщает Daily Mail

Дженнифер Памплона прошла через 20 процедур и пластических операций: она восемь раз увеличивала ягодицы, а также бедра, удалила восемь ребер, вставила грудные имплантаты и филлеры в щеки, несколько раз делала ринопластику и липосакцию, подтяжку лица и виниры на зубы.

Plastic surgery addict who spent over $500K to look like Kim Kardashian reveals she has finally 'learned her lesson' https://t.co/QoWyIwViUC — Daily Mail US (@DailyMail) September 6, 2019

Однако последний поход к косметологу закончился для 27-летней американки неудачно. Памплона решилась на увеличение губ, однако после процедуры у нее началась аллергия. По ее словам, рот сильно болел и кровоточил. Девушка не выходила из дома и начинала плакать каждый раз, когда видела себя в зеркало.

"Увидев конечный результат, я не могла поверить — моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы", — рассказала она журналистам.

Через пару дней Дженнифер вновь обратилась к специалистам — на этот раз чтобы удалить филлеры.

"Теперь мои губы выглядят, как у стариков — они растянуты и сморщены, как сдувшийся воздушный шарик", — пожаловалась американка.

Как заявила Памплона, она извлекла урок из этой истории и больше не будет прибегать к помощи пластических хирургов.