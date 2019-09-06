Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T18:44Z
https://ria.ru/20190906/1558408341.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155840/64/1558406437_0:237:1914:1314_1036x0_80_0_0_0e903df77819998c67411bc4740deaa7.jpg
РИА Новости

Американка изуродовала себя, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян

18:44 06.09.2019
34658
© @Jennifer PamplonaДженнифер Памплона
Дженнифер Памплона
© @Jennifer Pamplona
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жительница Лос-Анджелеса потратила более полумиллиона долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду и модель Ким Кардашьян. Об этом сообщает Daily Mail.
Дженнифер Памплона прошла через 20 процедур и пластических операций: она восемь раз увеличивала ягодицы, а также бедра, удалила восемь ребер, вставила грудные имплантаты и филлеры в щеки, несколько раз делала ринопластику и липосакцию, подтяжку лица и виниры на зубы.
Однако последний поход к косметологу закончился для 27-летней американки неудачно. Памплона решилась на увеличение губ, однако после процедуры у нее началась аллергия. По ее словам, рот сильно болел и кровоточил. Девушка не выходила из дома и начинала плакать каждый раз, когда видела себя в зеркало.
"Увидев конечный результат, я не могла поверить — моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы", — рассказала она журналистам.
Через пару дней Дженнифер вновь обратилась к специалистам — на этот раз чтобы удалить филлеры.
"Теперь мои губы выглядят, как у стариков — они растянуты и сморщены, как сдувшийся воздушный шарик", — пожаловалась американка.
Как заявила Памплона, она извлекла урок из этой истории и больше не будет прибегать к помощи пластических хирургов.
"Я никогда больше не буду делать операции, чтобы исправить то, что и так выглядит хорошо. <…> Я хочу, чтобы моя история послужила примером для каждой девушки, которая хочет большие губы. Это совсем не красиво. Все это было как ночной кошмар", — сказала девушка.
Медицинская операция
22 января, 18:09РИА Новости
В Китае изуродованная после пластики блогерша покончила с собой
191749141450
Обсудить 7
Лос-АнджелесСШАВ мире
Популярные комментарии
Увидел фотку - в голове сразу заиграло "В море ветер, в море буря, В море воют ураганы")))
6 сентября, 19:40
big_medved
780000
Рекомендуем
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
РИА
Новости
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Актриса Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
Телеведущий Александр Гордон
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
Лента
новостей
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
Путин назвал Сталина "папашей"
Конфликт администратора и покупателя в магазине Пятерочка в Москве
В Москве сотрудник "Пятерочки" пробил мужчине череп из-за украденной водки
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
Телеведущий Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
Пенсионное удостоверение
Минфин рассказал, какой будет новая система пенсионных накоплений
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Сотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД
До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния