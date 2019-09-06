"Роскосмос" намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Роскосмос увеличит количество строителей на космодроме Восточный до 5 тысяч человек к лету следующего года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На сегодняшний момент на стройке работает 615 специалистов-бетонщиков... Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тысячи рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов - это будет лето следующего года - до 5 тысяч", - сказал он.