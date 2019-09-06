Путин назвал Сталина "папашей"

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прокомментировал вопрос принадлежности южной части Курил. Ролик с выступлением Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прокомментировал вопрос принадлежности южной части Курил. Ролик с выступлением опубликовал телеканал RT.

Путин о Сталине и спорных Курильских островах: «Папаша всё забрал, и дело с концом. Отец народов» pic.twitter.com/KNtXsiKtcq — RT на русском (@RT_russian) September 6, 2019

В ходе дискуссии на ВЭФ директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько отметил, что в истории упомянуты различные даты, связанные со статусом и принадлежностью островов. Президент в ответ на это напомнил, что Россия исходит из того, что по итогам Второй мировой войны Курилы отошли Советскому Союзу.

"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин. — Прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов", — сказал Путин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В свою очередь, Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.