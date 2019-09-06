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РИА Новости

Путин назвал Сталина "папашей"

18:31 06.09.2019 (обновлено: 18:48 06.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прокомментировал вопрос принадлежности южной части Курил. Ролик с выступлением опубликовал телеканал RT.
В ходе дискуссии на ВЭФ директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько отметил, что в истории упомянуты различные даты, связанные со статусом и принадлежностью островов. Президент в ответ на это напомнил, что Россия исходит из того, что по итогам Второй мировой войны Курилы отошли Советскому Союзу.
"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша (Иосиф Сталин. — Прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом. Отец народов", — сказал Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума — 2019
5 сентября, 12:01Восточный экономический форум
Путин рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В свою очередь, Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
8 августа, 08:00РИА Новости
Токио передумал бороться за Курилы
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Южные Курилы
7 августа, 13:37Сказано в эфире
"Два разных момента". Токио не принял ноту протеста российского МИДПравительство Японии не приняло представление российского МИД по поводу южных Курил, сообщили в японском кабмине. Политолог Андрей Губин в эфире радио Sputnik изложил свое мнение об этой ситуации.
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Спортсмены и команды
Россия
Восточный экономический форумКурильские островаВладимир ПутинЯпонияПолитика
Популярные комментарии
да тогда яблоко далеко улетело от "папаши" при нем такого беспредела не было
6 сентября, 19:01
ЛЛЛех Лехыч
28001016
Ну уж если точно говорить, то Хозяин. Так Сталина звали между собой )
6 сентября, 19:09
yyyu55 yu55
2900200
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