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РИА Новости

Путин поддержал создание нового семейства российских ракет

18:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение госкорпорации о создании новой линейки российских ракет.
"Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения", - сказал Рогозин журналистам. По его словам, речь идёт о создании новых ракет от среднего до сверхтяжёлого класса, а также об отработке метановых технологий.
"Это тематика, которая позволяет Роскосмосу начать разработку многоразовой техники. Начнем с самого простого - (носителя) сверхлегкого класса", - сказал Рогозин.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 18:18РИА Новости
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинВладимир ПутинРоссияРИА Наука
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