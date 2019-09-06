Путин поддержал создание нового семейства российских ракет

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал предложение госкорпорации о создании новой линейки российских ракет.
"Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения", - сказал Рогозин журналистам. По его словам, речь идёт о создании новых ракет от среднего до сверхтяжёлого класса, а также об отработке метановых технологий.
"Это тематика, которая позволяет Роскосмосу начать разработку многоразовой техники. Начнем с самого простого - (носителя) сверхлегкого класса", - сказал Рогозин.