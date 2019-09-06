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РИА Новости

Памфилова сообщила, что ее кот и кошка не пострадали из-за нападения

18:29 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что кот и кошка, живущие в ее доме, не пострадали в результате нападения.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером.
"У меня кошка Лушка, она подобранная, живёт 12 лет у меня, я её подобрала в свое время. Я ее выпускаю, потому что я приезжаю поздно, она сидит все время дома, я ее выпускаю на ночь ловить мышек. Потом просыпаюсь и запускаю. А второй кот, подобранный, он у меня живёт уже второй год, я для него открываю немного окошко, вот этим воспользовался этот товарищ", - рассказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что сделает из ситуации выводы.
"У меня кот и кошка, оба подобранные, они диктуют мне то, как я себя должна вести, я не могу с ними не считаться. Как в данном случае, и в ущерб своей безопасности это иногда бывает. Ну, теперь сделаю какие-то выводы", - сказала она.
"Ни кошка, ни кот не пострадали, очень хорошо, что у них все в порядке", - добавила председатель ЦИК.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 15:25Сказано в эфире
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