Памфилова сообщила, что ее кот и кошка не пострадали из-за нападения

"У меня кошка Лушка, она подобранная, живёт 12 лет у меня, я её подобрала в свое время. Я ее выпускаю, потому что я приезжаю поздно, она сидит все время дома, я ее выпускаю на ночь ловить мышек. Потом просыпаюсь и запускаю. А второй кот, подобранный, он у меня живёт уже второй год, я для него открываю немного окошко, вот этим воспользовался этот товарищ", - рассказала Памфилова журналистам.