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РИА Новости

"Роскосмос" создаст новую ракету "Союз-6"

18:18 06.09.2019 (обновлено: 19:02 06.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. "Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что сейчас "в полный рост" идет разработка ракеты "Союз-5", которую предполагается запускать с комплекса "Байтерек" в Казахстане.
"Скорее всего, на базе этой ракеты мы будем создавать еще одну ракету среднего класса "Союз-6", — добавил Рогозин.
Глава госкорпорации также сообщил, что Владимир Путин поддержал предложение о новой линейке российских ракет.
По его словам, речь идет о создании новых носителей от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий.
Это позволит "Роскосмосу" начать работу над многоразовой техникой, добавил глава госкорпорации.
Говоря о разработке нового пилотируемого корабля, Рогозин отметил, что он полетит уже в 2023 году.
"Сначала это будет беспилотный тестовый полет корабля без стыковки с международной космической станцией, в 2026 году состыковка с международной космической станцией, и с 2025 года отсюда начнется пилотируемая программа на этом корабле", — рассказал Рогозин.
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1702331430
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
Популярные комментарии
С дивана удобнее и главное быстрее всё можно планировать =))
6 сентября, 19:06
Крах Либерализма
162001034
Уже пора планировать создание новой ракеты Союз-7 на базе Союз-6, которую планируется создать на базе планируемой ракеты Союз-5
6 сентября, 18:26
iics-2008
16800014
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