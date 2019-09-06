"Роскосмос" создаст новую ракету "Союз-6"

ВОСТОЧНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. "Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что сейчас "в полный рост" идет разработка ракеты "Союз-5", которую предполагается запускать с комплекса "Байтерек" в Казахстане.

"Скорее всего, на базе этой ракеты мы будем создавать еще одну ракету среднего класса "Союз-6", — добавил Рогозин.

Глава госкорпорации также сообщил, что Владимир Путин поддержал предложение о новой линейке российских ракет.

По его словам, речь идет о создании новых носителей от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий.

Это позволит "Роскосмосу" начать работу над многоразовой техникой, добавил глава госкорпорации.

Говоря о разработке нового пилотируемого корабля, Рогозин отметил, что он полетит уже в 2023 году.