Сенатор-республиканец Ли считает, что Трампа переизберут президентом

"Я думаю, что президент Трамп будет переизбран и он должен быть переизбран", - сказал Ли журналистам.

В пятницу в Москве он провел переговоры с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Встреча, по его словам, прошла в позитивном ключе. Стороны обсудили в том числе вопросы контроля над вооружениями.