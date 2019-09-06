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РИА Новости

Сенатор-республиканец Ли считает, что Трампа переизберут президентом

18:00 06.09.2019
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Christian Hartmann
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец Майкл Ли, представляющий штат Юта, считает, что действующий президент США Дональд Трамп будет переизбран.
"Я думаю, что президент Трамп будет переизбран и он должен быть переизбран", - сказал Ли журналистам.
В пятницу в Москве он провел переговоры с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Встреча, по его словам, прошла в позитивном ключе. Стороны обсудили в том числе вопросы контроля над вооружениями.
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Дональд ТрампСенат СШАСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАВ мире
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