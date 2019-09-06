Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T17:59Z
https://ria.ru/20190906/1558406880.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_53:0:3282:1816_1036x0_80_0_0_fbf94d8b4dd26c2c42493f0f6f547f3b.jpg
РИА Новости

В Томске подростку грозит два года за удар по машине, сбившей его щенка

17:57 06.09.2019 (обновлено: 17:59 06.09.2019)
2469
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Дознаватели полиции в Томске завершили расследование дела об умышленном повреждении имущества в отношении местного подростка, который, увидев, что его собаку сбила машина, ударил кулаками по капоту, сообщает в пятницу УМВД по региону.
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка. Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем не удалось.
Во Владивостоке девушка переехала собаку на глазах у хозяина
11 октября 2017, 19:05РИА Новости
Во Владивостоке автоледи не позволила спасти собаку из-под колес машины
"В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного по улице Кольцевой проезд города Томска, на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара. В результате данных действий потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб", - описали произошедшее в полиции.
Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
Полицейский, Китай. Архивное фото
10 апреля 2017, 10:51РИА Новости
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
1123461178
Обсудить 7
УМВДТомскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А почему не расстрел?
6 сентября, 18:05
Andrey Shulga
1221000
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника
РИА
Новости
Электронная сигарета
В США назвали причину вспышки загадочной болезни среди вейперов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
Путин назвал Сталина "папашей"
Полиция
Хозяин пса, загрызшего кошку в Курске, объяснил, что его питомец защищался
Лента
новостей
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Флаги Европейского союза и Великобритании
Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
Норкин выгнал из студии НТВ устроившего скандал члена Общественной палаты
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Памфилова описала внешность напавшего на нее человека
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии подписания совместных документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета
Лукашенко припомнил России аварию на ЧАЭС и попросил помочь с газом
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Адвокат Валентин Рыбин
Киев исключил одного россиянина из списка на освобождение, заявил адвокат
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала сообщения об инсценировке нападения на себя
Истребители-бомбардировщики СУ-34
СМИ сообщили подробности столкновения двух Су-34 в небе над Липецком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния