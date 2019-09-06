В Томске подростку грозит два года за удар по машине, сбившей его щенка

НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Дознаватели полиции в Томске завершили расследование дела об умышленном повреждении имущества в отношении местного подростка, который, увидев, что его собаку сбила машина, ударил кулаками по капоту, сообщает в пятницу УМВД по региону.

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка. Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем не удалось.

"В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного по улице Кольцевой проезд города Томска, на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара. В результате данных действий потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб", - описали произошедшее в полиции.