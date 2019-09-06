Адвокат объяснил проверку Магомедовых по делу об убийстве зампреда ЦБ

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Защита бизнесмена Зиявудина Магомедова сочла клеветой утверждения о причастности его и брата к убийству зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова: это делается, чтобы дать юридические основания оставить их в СИЗО, заявил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.

По данным РБК , заказчик убийства Козлова банкир Алексей Френкель сообщил СК РФ о желании дать показания о причастности к этому преступлению братьев Магомедовых. Следственный комитет, по информации газеты, начал проверку.

"Вся эта кампания поднята по совершенно ложному поводу о якобы существующих основаниях проверять моего подзащитного на причастность к этому преступлению. Она носит целенаправленный и спланированный характер и не имеет ничего общего с законностью", - считает Гофштейн.

Он пояснил, что в сентябре Мосгорсуд должен будет рассмотреть ходатайство следователя о продлении срока ареста Магомедовым на срок более 18 месяцев, то есть предельно допустимый.

Между тем расследование дела уже завершено, доказательства собраны, поэтому следствие не сможет прибегнуть к доводу о том, что на свободе обвиняемые смогут оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. Таким образом, считает адвокат, вероятность их освобождения из-под стражи увеличивается.

"И именно тут Френкель, который якобы знает какие-то подробности более десяти лет, заговорил. Он не говорил во время собственного следствия и суда, не написал ни в одной из своих многочисленных жалоб. И только сейчас, когда возникла небольшая вероятность освобождения Магомедовых, он заговорил в их сторону. Назвать это случайностью невозможно", - заявил Гофштейн.

Сколько будет длиться проверка СК РФ по этому поводу, адвокат предположить не смог – у следователей есть возможность продлевать установленные законом сроки.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.