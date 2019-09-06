ООН потеряла 72 сотрудника в 2019 году

ООН, 6 сен – РИА Новости. ООН в этом году потеряла 72 сотрудника, заявил генсек международной организации Антониу Гутерреш.

В пятницу в ООН прошла церемония чествования гражданского, полицейского и военного персонала организации, павшего при исполнении долга.

"В этом году мы потеряли 25 гражданских сотрудников, 43 миротворца и 4 полицейских", - сказал Гутерреш после церемонии возложения венков.

Генсек призвал коллег почтить память погибших, посвятив себя общей миссии.