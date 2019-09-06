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РИА Новости

ООН потеряла 72 сотрудника в 2019 году

17:37 06.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 6 сен – РИА Новости. ООН в этом году потеряла 72 сотрудника, заявил генсек международной организации Антониу Гутерреш.
В пятницу в ООН прошла церемония чествования гражданского, полицейского и военного персонала организации, павшего при исполнении долга.
"В этом году мы потеряли 25 гражданских сотрудников, 43 миротворца и 4 полицейских", - сказал Гутерреш после церемонии возложения венков.
Генсек призвал коллег почтить память погибших, посвятив себя общей миссии.
"Мы гордимся работой, которую вы выполняете в поле или в штаб-квартире, спасая жизни и давая надежду. Давайте почтим память тех, кто пожертвовал всем, исполняя свой долг", - заявил генсек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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