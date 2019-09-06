МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, проникшего ночью в ее дом.

В ответ на действия ворвавшегося в дом главы ЦИК РФ Элла Памфилова, женщина взяла стул, начала громко кричать на преступника, спугнув его под таким натиском, сказала сама Памфилова.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.

"Я в ответ, естественно, не растерялась, - испугалась, а потом собралась - и стала молотить его изо всех сил, как могла. Потом схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко. В общем как-то вытеснила его, и в конце концов, он убежал под моим натиском", - сказала Памфилова в эфире телеканала Россия 24

Она добавила, что она не запаниковала, а повела себя как "боец", забыв про то, что у нее была операция на руку. Глава ЦИК также сказала, что боль почувствовала уже потом.

"Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее… Я как-то с ним справилась, ...несмотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово", - рассказала глава ЦИК.