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РИА Новости

Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника

17:36 06.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, проникшего ночью в ее дом.
В ответ на действия ворвавшегося в дом главы ЦИК РФ Элла Памфилова, женщина взяла стул, начала громко кричать на преступника, спугнув его под таким натиском, сказала сама Памфилова.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 17:10РИА Новости
Памфилова рассказала, что преступник ударил ее электрошокером 10-15 раз
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
"Я в ответ, естественно, не растерялась, - испугалась, а потом собралась - и стала молотить его изо всех сил, как могла. Потом схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко. В общем как-то вытеснила его, и в конце концов, он убежал под моим натиском", - сказала Памфилова в эфире телеканала Россия 24.
Она добавила, что она не запаниковала, а повела себя как "боец", забыв про то, что у нее была операция на руку. Глава ЦИК также сказала, что боль почувствовала уже потом.
"Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее… Я как-то с ним справилась, ...несмотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово", - рассказала глава ЦИК.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 13:19РИА Новости
У Памфиловой на посту главы ЦИК никогда не было охраны, сообщил источник
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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