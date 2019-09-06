Президент Чехии может остановить уголовное расследование против премьера

ПРАГА, 6 сен – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан, выступая по Президент Чехии Милош Земан, выступая по TV Barrandov , не исключил, что может остановить уголовное расследование в отношении премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, обвиняемого полицией в незаконном получении в 2008 году субсидии ЕС на одну из своих фирм в размере 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро).

"В моем случае, конечно, можно рассматривать (различные) шаги. Но они станут актуальными лишь тогда, когда будет завершено, с любым результатом, рассмотрение дела на уровне прокуратуры", - сказал Земан, комментируя решение надзирающего по этому делу прокурора Ярослава Шароха приостановить дальнейшее расследование. В настоящее время материалы дела находятся у руководителя пражской горпрокуратуры.

Сразу после объявления об остановке уголовного расследования Земан поздравил с этим Бабиша.

Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал уточнять по просьбе журналистов в пятницу высказывание Земана. "Жизнь - штука пестрая, и шаги бывают разными", - сказал Овчачек.

Известный чешский адвокат Томаш Грживна напомнил в пятницу журналистам, что для остановки расследования премьера одного решения президента мало. "Конституция не предполагает получение милости главой правительства. Если бы президент принял такое решение, документ должен был бы еще подписать премьер или, по его поручению, кто-то из министров", - сказал Грживна.

В своем выступлении по TV Barrandov Земан также призвал горпрокуратуру опубликовать решение о приостановке дела, принятое прокурором Шарохом. Однако представитель горпрокуратуры Алеш Цимбала исключил такую возможность до тех пор, пока проходит процесс изучения данного решения руководством ведомства.

"К тому же решение (Шароха) пока не было разослано тем субъектам, которых оно касается", - подчеркнул в пятницу Цимбала.