Дмитрий Нагиев сыграет в семейной комедии вождя африканского племени

Телеведущий, актер Дмитрий Нагиев перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ. "Вечерний прайм" в телецентре "Останкино" в Москве

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил свое участие в съемках семейной комедии Кирилла Плетнева "Мой папа - вождь!", сообщила пресс-служба фильма.

Ранее Плетнев ("Жги!") рассказал, что планирует снять семейный фильм о капитане дальнего плавания, который попал в плен и стал вождем африканского племени. Он возвращается, пытается жить прежней жизнью, найти общий язык со своим сыном, который вырос в его отсутствие. Режиссер сообщил, что хотел бы видеть в этой роли Дмитрия Нагиева.

"Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил свое участие в съемках… в роли главного героя – капитана дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени", - говорится в сообщении.

Кастинг на роль сына проводился по всей стране, на основные детские роли взяли мальчиков из Петербурга, Симферополя, Москвы и Новороссийска. "Решение о том, кто из этих юных актеров сыграет главную роль сына вождя, будет принято режиссером Кириллом Плетневым после проведения ансамблевых проб", - сообщила пресс-служба.