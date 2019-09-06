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РИА Новости
Культура

Дмитрий Нагиев сыграет в семейной комедии вождя африканского племени

17:34 06.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий, актер Дмитрий Нагиев перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ. "Вечерний прайм" в телецентре "Останкино" в Москве
Телеведущий, актер Дмитрий Нагиев перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ. Вечерний прайм в телецентре Останкино в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил свое участие в съемках семейной комедии Кирилла Плетнева "Мой папа - вождь!", сообщила пресс-служба фильма.
Ранее Плетнев ("Жги!") рассказал, что планирует снять семейный фильм о капитане дальнего плавания, который попал в плен и стал вождем африканского племени. Он возвращается, пытается жить прежней жизнью, найти общий язык со своим сыном, который вырос в его отсутствие. Режиссер сообщил, что хотел бы видеть в этой роли Дмитрия Нагиева.
"Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил свое участие в съемках… в роли главного героя – капитана дальнего плавания, волею судьбы ставшего вождем африканского племени", - говорится в сообщении.
Кастинг на роль сына проводился по всей стране, на основные детские роли взяли мальчиков из Петербурга, Симферополя, Москвы и Новороссийска. "Решение о том, кто из этих юных актеров сыграет главную роль сына вождя, будет принято режиссером Кириллом Плетневым после проведения ансамблевых проб", - сообщила пресс-служба.
Начало съемок запланировано на конец 2019 года.
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