Памфилова прокомментировала сообщения об инсценировке нападения на себя

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что пока не хочет строить предположений, кто и зачем напал на нее прошедшей ночью, и назвала чушью и глупостью версию о том, что это она сама могла инсценировать нападение на себя.

"Кто и зачем? Может, попугать кто-то хотел, может, перепутал, может, что-то стащить хотел, хотя ценностей особо у меня там нет, у меня не картинная галерея, не музей, ничего такого нет, а может, хотел что-то стащить, я не знаю. Я не могу сейчас, не хочу никаких домыслов, не хочу никаких конспирологических версий. Единственная какая-то чушь и глупость, которую мне сказали по поводу каких-то там, ну чуть ли не сама себе Памфилова это все придумала, инсценировала. Я об этом вообще не хотела говорить, что вообще это произошло. Но это пусть будет на совести тех, кто любое событие, любую беду интерпретирует исходя из собственной совести, из собственной извращенности", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24"

Она отметила, что никому не желает такое пережить, и добавила, что накануне выборов это уже вторая бессонная ночь для нее.

"Те, кто сейчас пытаются злорадствовать и сочинять такой всякий вздор, по поводу того, что вот кто-то сам все себе это все придумал - у меня за два дня до голосования вторая бессонная ночь - ну это надо быть просто идиотом, чтобы подумать. Это пусть будет на их совести. Не дай Бог, я никому этого не желаю пережить. Слава Богу, у меня нервы крепкие", - добавила глава ЦИК.