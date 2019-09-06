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РИА Новости

Памфилова прокомментировала сообщения об инсценировке нападения на себя

17:32 06.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что пока не хочет строить предположений, кто и зачем напал на нее прошедшей ночью, и назвала чушью и глупостью версию о том, что это она сама могла инсценировать нападение на себя.
"Кто и зачем? Может, попугать кто-то хотел, может, перепутал, может, что-то стащить хотел, хотя ценностей особо у меня там нет, у меня не картинная галерея, не музей, ничего такого нет, а может, хотел что-то стащить, я не знаю. Я не могу сейчас, не хочу никаких домыслов, не хочу никаких конспирологических версий. Единственная какая-то чушь и глупость, которую мне сказали по поводу каких-то там, ну чуть ли не сама себе Памфилова это все придумала, инсценировала. Я об этом вообще не хотела говорить, что вообще это произошло. Но это пусть будет на совести тех, кто любое событие, любую беду интерпретирует исходя из собственной совести, из собственной извращенности", - заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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"Высокий и в маске". Памфилова назвала приметы напавшего на нее человека
Она отметила, что никому не желает такое пережить, и добавила, что накануне выборов это уже вторая бессонная ночь для нее.
"Те, кто сейчас пытаются злорадствовать и сочинять такой всякий вздор, по поводу того, что вот кто-то сам все себе это все придумал - у меня за два дня до голосования вторая бессонная ночь - ну это надо быть просто идиотом, чтобы подумать. Это пусть будет на их совести. Не дай Бог, я никому этого не желаю пережить. Слава Богу, у меня нервы крепкие", - добавила глава ЦИК.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
Стоп-кадр видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой
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Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаЦИК РФИстраРоссияПроисшествия
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