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РИА Новости

Хозяин пса, загрызшего кошку в Курске, объяснил, что его питомец защищался

17:28 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Полиция Курска начала проверку видео, где пес бойцовской породы терзает кошку во дворе дома в Курске, а его хозяин спокойно за этим наблюдает, мужчина пояснил полицейским, что таким образом его питомец защищался от напавшей на него кошки.
Ранее в соцсетях появилось видео, сделанное жительницей Курска во дворе дома. На нем пес бойцовской породы терзает и душит кошку. Его хозяин спокойно наблюдает за этим, держа собаку на поводке. Когда автор видео начинает громко возмущаться, мужчина оттаскивает собаку от кошки и уходит. Кошка остается лежать на асфальте без движения.
УМВД по Курской области сообщило, что местная полиция начала проверку инцидента.
"На место происшествия выехали сотрудники полиции. Личность владельца собаки установлена. Он и очевидцы происшествия были опрошены. В настоящее время назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
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Кроме того, будет принято решение о привлечении к ответственности владельца собаки за нарушение правил содержания домашних животных, информирует ведомство.
Полиция предоставила журналистам видео беседы сотрудников с хозяином пса. Тот рассказал, что его пес - бойцовской породы, но добрый, и дети во дворе всегда его гладят. По его словам, он всегда выгуливает пса на поводке и в наморднике, но иногда снимает намордник, чтобы животное поело полезной для его желудка травы.
"Он к кустам подошел, оттуда две кошки. Одна кошка прыгает ему на загривок, другая - в морду. Один кот убежал… с другим подрались. Собака себя защищала. Надо было ждать, когда кошка вытащит ему глаза?", - сказал мужчина.
По его словам, пес "придушил" кошку, но в итоге она, хоть и была покусана, но жива, и убежала.
Также мужчина пояснил, что после инцидента отвез пса в деревню.
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