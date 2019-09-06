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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мединский рассказал о ходе реставрации на Соловках

18:05 06.09.2019 (обновлено: 18:11 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСоловецкий кремль
Соловецкий кремль
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Около 12 отреставрированных объектов будет сдано на Соловках до конца года, это больше, чем за все предыдущие годы, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский, который в пятницу посетил Мурманск.
"Там идет большая длительная поэтапная работа, до конца года планируется завершить реставрацию, по-моему, 12 объектов, а объектов там десятки. Работа приобрела там серьезный поступательный характер", - сказал Мединский.
Он также отметил, что при проведении работ на комплексе возник ряд проблем. В частности, по строительству нового музейного комплекса, который необходим, чтобы музей переехал из монастыря с соседнее здание.
"Там был большой комплекс проблем, разорилось два подрядчика, во вторых, по требованию инспекции ЮНЕСКО была уменьшена этажность этого здания, мы пересогласовывали с ЮНЕСКО проект и добились успеха. Сейчас стройка ведется 100-процентно согласованно с органами охраны всемирного наследия", - сказал Мединский.
Стены Соловецкого Кремля
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Вторая проблема, по словам министра, возникла из-за строительства гостиницы у подхода теплохода. "Там тоже обанкротились подрядчики, обнаружились новые памятники в процессе работы. Сейчас есть понимание, как эти работы будут продолжены и завершены, мы на прямой дороге к продолжению работ. В этом году было сдано больше отреставрированных объектов, чем за все предыдущие годы вместе взятые", - пояснил министр.
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Религия и мировоззрениеТуризмтуристыНовости - ТуризмСоловкиРусская православная церковьСоловецкие островаВладимир МединскийЮНЕСКОМурманскРоссия
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