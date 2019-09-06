Мединский рассказал о ходе реставрации на Соловках

МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Около 12 отреставрированных объектов будет сдано на Соловках до конца года, это больше, чем за все предыдущие годы, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский, который в пятницу посетил Мурманск.

"Там идет большая длительная поэтапная работа, до конца года планируется завершить реставрацию, по-моему, 12 объектов, а объектов там десятки. Работа приобрела там серьезный поступательный характер", - сказал Мединский.

Он также отметил, что при проведении работ на комплексе возник ряд проблем. В частности, по строительству нового музейного комплекса, который необходим, чтобы музей переехал из монастыря с соседнее здание.

"Там был большой комплекс проблем, разорилось два подрядчика, во вторых, по требованию инспекции ЮНЕСКО была уменьшена этажность этого здания, мы пересогласовывали с ЮНЕСКО проект и добились успеха. Сейчас стройка ведется 100-процентно согласованно с органами охраны всемирного наследия", - сказал Мединский.