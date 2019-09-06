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РИА Новости

В Таиланде перешли на продажу сигарет в пачках без логотипов

17:21 06.09.2019
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© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет
© Fotolia / DoraZett
Продажа сигарет. Архивное фото
БАНГКОК, 6 сен – РИА Новости. Таиланд первым из стран Азии перешел на продажу сигарет в простых пачках без логотипов брендов.
Официально вся торговая сеть страны перешла на "простые" безлоготипные пачки во вторник, 3 сентября, а к концу текущей недели цветные пачки с логотипами полностью пропали из продажи.
Электронная сигарета
4 сентября, 20:01РИА Новости
В штате Мичиган запретили продажу ароматизированных электронных сигарет
Все новые сигаретные пачки – одинаковые, черного цвета, с устрашающими картинками раковых опухолей, больных младенцев и укрытых белыми простынями покойников, над которыми плачут родные (такие раньше были и на цветных пачках сигарет с логотипом), а название бренда напечатано небольшими белыми буквами. На самих сигаретах какие-либо надписи полностью отсутствуют.
Новая мера по борьбе с курением призвана лишить сигареты привлекательности для курильщиков, особенно молодежи, говорится в заявлении минздрава Таиланда, которое распространялось через местные СМИ в течение месяца перед введением нового порядка продажи табачных изделий.
"Продавая сигареты, мы теперь ориентируемся только на схему размещения брендов на полках, и пока частенько приходится сначала брать пачку с полки, чтобы прочитать название бренда на ее крышке, иначе есть риск продать покупателю не то, что он просил", - сказал РИА Новости молодой продавец розничного магазина Seven Eleven в Бангкоке, назвавшийся именем Ной.
В Таиланде уже несколько лет запрещено выставлять сигареты на показ покупателям, полки закрыты специальными непрозрачными дверцами: предполагается, что только привычные курильщики точно знают, что именно за ними скрыт нужный им товар.
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