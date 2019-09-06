В Таиланде перешли на продажу сигарет в пачках без логотипов

БАНГКОК, 6 сен – РИА Новости. Таиланд первым из стран Азии перешел на продажу сигарет в простых пачках без логотипов брендов.

Официально вся торговая сеть страны перешла на "простые" безлоготипные пачки во вторник, 3 сентября, а к концу текущей недели цветные пачки с логотипами полностью пропали из продажи.

Все новые сигаретные пачки – одинаковые, черного цвета, с устрашающими картинками раковых опухолей, больных младенцев и укрытых белыми простынями покойников, над которыми плачут родные (такие раньше были и на цветных пачках сигарет с логотипом), а название бренда напечатано небольшими белыми буквами. На самих сигаретах какие-либо надписи полностью отсутствуют.

Новая мера по борьбе с курением призвана лишить сигареты привлекательности для курильщиков, особенно молодежи, говорится в заявлении минздрава Таиланда, которое распространялось через местные СМИ в течение месяца перед введением нового порядка продажи табачных изделий.

"Продавая сигареты, мы теперь ориентируемся только на схему размещения брендов на полках, и пока частенько приходится сначала брать пачку с полки, чтобы прочитать название бренда на ее крышке, иначе есть риск продать покупателю не то, что он просил", - сказал РИА Новости молодой продавец розничного магазина Seven Eleven в Бангкоке, назвавшийся именем Ной.