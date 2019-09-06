Впервые в истории американской армии две сестры стали генералами

Ранее в вооруженных силах этого звания уже добивались отцы и сыновья, а также супруги.

Как пишет издание, женщины не могли официально числиться в рядах американской армии до 1901, когда был создан корпус медсестер. Сейчас 69 из 417 генералов в американских вооруженных силах – женщины.