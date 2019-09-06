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РИА Новости

Впервые в истории американской армии две сестры стали генералами

17:21 06.09.2019
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© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© AP Photo / Visar Kryeziu
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, дослужившимися до звания генералов за 244-летнюю историю американской армии, сообщил USA Today.
Баррет присвоили звание генерал-майора, Лоди – бригадного генерала.
Ранее в вооруженных силах этого звания уже добивались отцы и сыновья, а также супруги.
Как пишет издание, женщины не могли официально числиться в рядах американской армии до 1901, когда был создан корпус медсестер. Сейчас 69 из 417 генералов в американских вооруженных силах – женщины.
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Армия СШАСШАВ мире
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