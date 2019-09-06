Впервые в истории американской армии две сестры стали генералами

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Мария Барретт и Пола Лоди стали первыми сестрами, дослужившимися до звания генералов за 244-летнюю историю американской армии, сообщил USA Today.
AN ARMY FIRST: Two sisters attain general's rank, Maj. Gen. Maria Barrett & Brig. Gen. Paula Lodi pic.twitter.com/7rRPtdHK9D— SEGAMI (@segamihcfund) September 6, 2019
Баррет присвоили звание генерал-майора, Лоди – бригадного генерала.
Ранее в вооруженных силах этого звания уже добивались отцы и сыновья, а также супруги.
Как пишет издание, женщины не могли официально числиться в рядах американской армии до 1901, когда был создан корпус медсестер. Сейчас 69 из 417 генералов в американских вооруженных силах – женщины.