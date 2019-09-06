СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Крым готов стать одной из площадок летней Олимпиады в случае ее проведения Россией и Белоруссией, заявил РИА Новости председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения летних Олимпийских игр. По его мнению, Белоруссия могла бы объединиться с Украиной или Россией для проведения летней Олимпиады.

"Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады. Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется. Осталось только определиться с видом спорта. К примеру, в Крыму уже строится современный Дворец водных видов спорта. Существенно преображается спортивная инфраструктура в целом", - сказал Черняк.