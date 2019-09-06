СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Крым готов стать одной из площадок летней Олимпиады в случае ее проведения Россией и Белоруссией, заявил РИА Новости председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения летних Олимпийских игр. По его мнению, Белоруссия могла бы объединиться с Украиной или Россией для проведения летней Олимпиады.
"Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады. Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется. Осталось только определиться с видом спорта. К примеру, в Крыму уже строится современный Дворец водных видов спорта. Существенно преображается спортивная инфраструктура в целом", - сказал Черняк.
По его словам, проведение одного из соревнований Олимпиады в Крыму позволило бы не только привлечь иностранных туристов в регион, но и открыть по-новому для всего мира спортивные возможности полуострова.
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