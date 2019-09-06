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РИА Новости

Памфилова предположила, почему в ее доме после нападения ничего не пропало

17:15 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что после нападения в ее доме ничего не пропало, возможно, злоумышленник не успел этого сделать.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
"Ну, физическая боль ладно... это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает. В доме ничего не пропало, никакого ограбления не было, может, не успел, может, я его напугала", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия-24".
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства. Генпрокуратура России обещает в ближайшее время определиться, кто будет расследовать нападение на главу ЦИК– Следственный комитет или МВД.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 17:05Радио
"Высокий и в маске". Памфилова назвала приметы напавшего на нее человека
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Нападение на Эллу ПамфиловуИрина ВолкЭлла ПамфиловаЦИК РФГенеральная прокуратура РФМВД РФМосковская областьИстраРоссияПроисшествия
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