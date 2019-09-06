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РИА Новости

Лукашенко припомнил России аварию на ЧАЭС и попросил помочь с газом

17:10 06.09.2019 (обновлено: 18:20 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии подписания совместных документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии подписания совместных документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России помочь республике с газом, пояснив, что после аварии на Чернобыльской АЭС его страна не может использовать в качестве топлива древесину.
"Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать", — цитирует президента его пресс-служба.
При этом Лукашенко отметил, что Россия является правопреемницей СССР.
"В связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, — ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику. Я Путину говорю: "Это и моя Россия, это моя страна". Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России", — продолжил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Вчера, 15:37РИА Новости
Лукашенко заявил, что Минск "не возникал" из-за визита Болтона в Москву
Он подчеркнул, что в истории стран "все переплетено, все едино".
"Чернобыль произошел... Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты (Россия. — Прим. ред.) хотя бы за это — мы не просим денег, ничего — помоги: миллиардов десять-пятнадцать кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток "Газпрому", поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел", — добавил президент.
Вместе с тем он заметил, что во время работы над программой по углублению интеграции Белоруссии и России начиналась торговля по экономическим темам.
"На экономику вышли. И начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее", — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:25РИА Новости
Лукашенко попросил Россию "не наклонять и не гнобить" Белоруссию
По его словам, Минск ни у кого ничего просить не будет.
"Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать. <…> И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете, <…> если такая политика — обойдемся", — заключил белорусский лидер.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Александр ЛукашенкоГазпромЧернобыльская АЭСБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
батя, столько помогаем а взамен только претензии. Что нибудь тоже для России сделай. Например Крым признай российским. Или проси помощи у Болтона, он тебе сразу цену обозначит.
6 сентября, 17:18
Руслан Мурадов
3810004
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