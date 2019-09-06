Лукашенко припомнил России аварию на ЧАЭС и попросил помочь с газом

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России помочь республике с газом, пояснив, что после аварии на Чернобыльской АЭС его страна не может использовать в качестве топлива древесину.

"Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать", — цитирует президента его пресс-служба.

При этом Лукашенко отметил, что Россия является правопреемницей СССР.

"В связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, — ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику. Я Путину говорю: "Это и моя Россия, это моя страна". Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России", — продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что в истории стран "все переплетено, все едино".

"Чернобыль произошел... Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты (Россия. — Прим. ред.) хотя бы за это — мы не просим денег, ничего — помоги: миллиардов десять-пятнадцать кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток "Газпрому", поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел", — добавил президент.

Вместе с тем он заметил, что во время работы над программой по углублению интеграции Белоруссии и России начиналась торговля по экономическим темам.

"На экономику вышли. И начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее", — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск ни у кого ничего просить не будет.

"Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать. <…> И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете, <…> если такая политика — обойдемся", — заключил белорусский лидер.