Памфилова рассказала, что преступник ударил ее электрошокером 10-15 раз

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что проникший в ее дом преступник пытался 10-15 раз ударить ее электрошокером, остались в основном синяки и царапины.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.

"Я пошла кошку свою запускать домой. Она у меня по ночам бегает по участку, ловит мышек. Я как обычно проснулась, думаю - надо пустить ее домой. Пошла ко входу, и вдруг такая темная тень мечется. Я, конечно, в шоке была, потом я сообразила - он стоял у щитка с электричеством. Может быть, только вот пробрался. Когда он увидел меня в темноте, у него такая котомка, но в темноте плохо видно было... Он схватил что-то типа котомки, быстро что-то вытащил, я так понимаю, что это был электрошокер, поскольку он в меня раз 10-15 пытался ткнуть его, и он искрил, трещал, ну ткнул... У меня следы такие серьезные есть, но видимо ... попал в то место, которое, наверное, не так сильно. Там не только обожженное место, больше царапины и синяки, то есть больше удары были", - рассказала Памфилова в эфире телеканала Россия 24