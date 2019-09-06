Руслан Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях Украины

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности прокуроров восьми областей, сообщила в пятницу пресс-служба генпрокуратуры.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. Ранее он уже уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
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"Рябошапка 6 сентября 2019 года освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - говорится в сообщении.