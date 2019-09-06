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РИА Новости

В США назвали причину вспышки загадочной болезни среди вейперов

17:00 06.09.2019 (обновлено: 18:28 06.09.2019)
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Причиной вспышки легочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет (вейпов) в США может являться вещество, производное от витамина Е, сообщил Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По состоянию на конец августа в стране расследовались 215 таких случаев в 25 штатах, не вызванных инфекцией либо другой явной причиной.
Сообщается, что речь идет о выделяемом из витамина Е масле. Специалисты из управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.
Однако сотрудники Минздрава предупреждают о преждевременности окончательных выводов о причине болезней.
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Витамин Е содержится во многих продуктах питания, в частности в оливковом масле и миндале. Масло, получаемое из витамина Е, известно как ацетат токоферола. Оно используется в качестве пищевых добавок и для ухода за кожей. Вещество считается безвредным, но, по мнению некоторых экспертов, его молекулярная структура может быть потенциально опасна для организма при вдыхании.
В США зарегистрированы два летальных случая в результате респираторных заболеваний, связанных с вейпингом.
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