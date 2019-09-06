Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство девушки и вымогательство денег

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в убийстве знакомой и вымогательстве четырех миллионов рублей у ее родителей, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в августе 2018 года житель Нижнего Новгорода заманил знакомую девушку в подвал одного из жилых домов в Сормовском районе, где нанес ей один удар молотком по голове, а затем задушил приготовленной заранее веревкой. Затем, используя сим-карту потерпевшей, он отправил смс-сообщение ее матери и потребовал передать ему четыре миллиона рублей, угрожая насилием девушке. Не знавшие о смерти дочери родители передали вымогателю 200 тысяч рублей. С полученными деньгами мужчина попытался скрыться из города, но был задержан сотрудниками полиции.