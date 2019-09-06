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РИА Новости

Гонконгская полиция разгоняет демонстрантов травматическими пулями

16:56 06.09.2019
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© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Гонконгская полиция разгоняет травматическими пулями протестующих, которые собрались у полицейского участка в районе Монг Кок, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Демонстранты собрались у полицейского участка в пятницу. Полиция подняла черный флаг, предупреждая, что если они не уйдут, будет применен слезоточивый газ и оружие. Протестующие выстроили "фронт" из зонтиков и медленно начали отступать в сторону Натан роуд и Принц Эдвард Роуд Вест.
Затем произошли столкновения между протестующими и полицейскими, последние применили травматическое оружие. Но демонстранты не ушли, а некоторые даже кидали в сторону полиции кирпичи, светили лазером. Как сообщила полиция в Twitter, протестующие стали ломать придорожные ограждения и светофоры.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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