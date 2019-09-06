Гонконгская полиция разгоняет демонстрантов травматическими пулями

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Гонконгская полиция разгоняет травматическими пулями протестующих, которые собрались у полицейского участка в районе Монг Кок, сообщает телерадиокорпорация Гонконгская полиция разгоняет травматическими пулями протестующих, которые собрались у полицейского участка в районе Монг Кок, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Демонстранты собрались у полицейского участка в пятницу. Полиция подняла черный флаг, предупреждая, что если они не уйдут, будет применен слезоточивый газ и оружие. Протестующие выстроили "фронт" из зонтиков и медленно начали отступать в сторону Натан роуд и Принц Эдвард Роуд Вест.

Затем произошли столкновения между протестующими и полицейскими, последние применили травматическое оружие. Но демонстранты не ушли, а некоторые даже кидали в сторону полиции кирпичи, светили лазером. Как сообщила полиция в Twitter, протестующие стали ломать придорожные ограждения и светофоры.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.