Юэн Макгрегор сыграет американского дизайнера Роя Хальстона

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Юэн Макгрегор сыграет главную роль в телесериале Райна Мерфи об американском дизайнере Рое Хальстоне на Netflix, . Юэн Макгрегор сыграет главную роль в телесериале Райна Мерфи об американском дизайнере Рое Хальстоне на Netflix, сообщает TVline.

Другие детали пока не разглашаются.

Макгрегор известен своими работами в фильме "На игле" и "Мулен руж". Ранее сообщалось, что он вернется к роли Оби-Ван Кеноби в сериале "Звездные войны" на Disney+.