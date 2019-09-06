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РИА Новости
Культура

Юэн Макгрегор сыграет американского дизайнера Роя Хальстона

23:36 06.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Victoria WillАктер, сценарист, режиссер и продюсер Юэн МакГрегор
Актер, сценарист, режиссер и продюсер Юэн МакГрегор
© AP Photo / Invision/ Victoria Will
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Юэн Макгрегор сыграет главную роль в телесериале Райна Мерфи об американском дизайнере Рое Хальстоне на Netflix, сообщает TVline.
Другие детали пока не разглашаются.
Макгрегор известен своими работами в фильме "На игле" и "Мулен руж". Ранее сообщалось, что он вернется к роли Оби-Ван Кеноби в сериале "Звездные войны" на Disney+.
Райн Мерфи будет также работать над 10-серийной адаптацией бродвейского мюзикла A Chorus Line, а также фильмами об Энди Уорхолле и Марлен Дитрих.
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов
16 августа, 11:12Культура
Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixМарлен ДитрихЮэн Макгрегор
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