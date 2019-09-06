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РИА Новости

Памфилова пообещала в день выборов быть "во всеоружии"

16:51 06.09.2019 (обновлено: 17:22 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в день выборов 8 сентября она и все члены комиссии будут "во всеоружии": деморализовать их не получится.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
"Я уверена, что восьмого (сентября) в день выборов и я, и вся моя команда, Центральная избирательная комиссия, будем во всеоружии", - сообщила Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Помимо этого она отметила, что никогда не изображала из себя жертву. "Я не являюсь никакой жертвой, несмотря на случившееся. Это может произойти с каждым", - пояснила глава ЦИК.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
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"У меня крепкое самообладание, у меня хорошая команда, у нас прекрасные специалисты. И все, что требуется во время выборной кампании под моим руководством, Центральная избирательная комиссия выполнит. Вот это я могу гарантировать всем, кто ждет от нас этого. И тем, кто желает нас деморализовать - не получится", - добавила Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Нападение на Эллу ПамфиловуРоссияЕдиный день голосованияЦИК РФПолитика
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