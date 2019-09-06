Памфилова пообещала в день выборов быть "во всеоружии"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в день выборов 8 сентября она и все члены комиссии будут "во всеоружии": деморализовать их не получится.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.

"Я уверена, что восьмого (сентября) в день выборов и я, и вся моя команда, Центральная избирательная комиссия, будем во всеоружии", - сообщила Памфилова в эфире телеканала "Россия 24"

Помимо этого она отметила, что никогда не изображала из себя жертву. "Я не являюсь никакой жертвой, несмотря на случившееся. Это может произойти с каждым", - пояснила глава ЦИК.

"У меня крепкое самообладание, у меня хорошая команда, у нас прекрасные специалисты. И все, что требуется во время выборной кампании под моим руководством, Центральная избирательная комиссия выполнит. Вот это я могу гарантировать всем, кто ждет от нас этого. И тем, кто желает нас деморализовать - не получится", - добавила Памфилова.