СК проверяет данные о пожилой москвичке, умершей из-за угроз коллекторов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после сюжета в СМИ, по которому пожилая москвичка скончалась, не выдержав угроз коллекторов, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Согласно сюжету, пожилая женщина и ее дочь оформили денежный займ. Отмечается, что, по словам дочери пенсионерки, они вернули деньги через онлайн-перевод, однако организация сообщила, что деньги не поступили. В дальнейшем данные москвичек были переданы коллекторам, которые ежедневно угрожали женщинам. Подчеркивается, что после очередной угрозы у пожилой женщины упало давление, и она была госпитализирована в одну из больниц, где позднее скончалась.
Как сообщается на сайте телеканала НТВ, речь идет о займе в 10 тысяч рублей на лекарства. По опубликованным данным, коллекторы писали женщинам SMS, записки, звонили и угрожали - "а утром эти так называемые коллекторы отправили женщине, только что потерявшей мать, поздравления".
"Проводится доследственная проверка. В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.