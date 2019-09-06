СК проверяет данные о пожилой москвичке, умершей из-за угроз коллекторов

Согласно сюжету, пожилая женщина и ее дочь оформили денежный займ. Отмечается, что, по словам дочери пенсионерки, они вернули деньги через онлайн-перевод, однако организация сообщила, что деньги не поступили. В дальнейшем данные москвичек были переданы коллекторам, которые ежедневно угрожали женщинам. Подчеркивается, что после очередной угрозы у пожилой женщины упало давление, и она была госпитализирована в одну из больниц, где позднее скончалась.