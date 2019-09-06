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РИА Новости

ГП в ближайшее время решит, кто будет расследовать нападение на главу ЦИК

16:47 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России обещает в ближайшее время определиться, кто будет расследовать нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову – Следственный комитет или МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу дела для расследования в центральный аппарат ведомства.
"Генеральная прокуратура РФ в строгом соответствии с действующим законодательством рассмотрит ходатайство председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о передаче материалов уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову для дальнейшего расследования в СК РФ", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ведомства, решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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