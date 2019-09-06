ГП в ближайшее время решит, кто будет расследовать нападение на главу ЦИК

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России обещает в ближайшее время определиться, кто будет расследовать нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову – Следственный комитет или МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 - в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.

Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу дела для расследования в центральный аппарат ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ в строгом соответствии с действующим законодательством рассмотрит ходатайство председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о передаче материалов уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову для дальнейшего расследования в СК РФ", - говорится в сообщении.