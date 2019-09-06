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РИА Новости

Памфилова хочет надеяться, что нападение было случайностью

16:47 06.09.2019 (обновлено: 17:40 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова хочет надеяться, что нападение на нее прошлой ночью было случайностью.
"Вы знаете, я вот не хочу ничего домышлять, я живу очень скромно, спокойно, ну в том смысле, конечно, никакой охраны, ну, как все нормальные люди живут, и я живу. Не думала о том, что попаду в такую ситуацию. Я, наверное, не в таком еще состоянии, все-таки у меня постшоковый период, я, наверное, сейчас не могу вам точно сформулировать какие-то свои мысли. Я хочу надеяться, что это просто случайность - может быть, действительно, перепутал, может быть, не знал, к кому идет. Но экипирован он был хорошо – в перчатках, закрытый в балаклаве - это точно, несмотря на то, что было довольно темно, но я все это разглядела", - рассказала в интервью телеканалу "Россия 24" Памфилова.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
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