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РИА Новости

В ДНР сообщили о восьми погибших из-за боевых действий за неделю

16:46 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, двое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 30 августа по 6 сентября 2019 года на территории Донецкой народной республики травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили две гражданские женщины... Погибли восемь военнослужащих", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 155 человек, погибли 135. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4864 человека, в том числе 81 ребенок.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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