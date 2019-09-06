В ДНР сообщили о восьми погибших из-за боевых действий за неделю

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли, двое получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 30 августа по 6 сентября 2019 года на территории Донецкой народной республики травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили две гражданские женщины... Погибли восемь военнослужащих", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 155 человек, погибли 135. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4864 человека, в том числе 81 ребенок.