Косачев поддержал сохранение межпарламентского диалога с США

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия выступает за сохранение межпарламентского диалога с США в любых, даже самых сложных обстоятельствах в двусторонних отношениях, а также за снятие санкций с парламентариев, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в пятницу на встрече с американским сенатором Майклом Ли.

"Мы всегда с удовольствием откликаемся на предложение встретиться. Межпарламентский диалог между Россией и США всегда должен сохраняться, продолжаться при любых, даже самых сложных обстоятельствах в наших двусторонних отношениях", - сказал Косачев.

Он отметил, что сейчас контакты между сенатом США и Советом Федерации, между парламентами двух стран ограничены и носят эпизодический характер. "Это не наш выбор, мы изначально были не согласны с политическими санкциями, которые США распространили и на парламентариев", - отметил он.

При этом Косачев добавил, что и он, и присутствующий на встрече первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров находятся под американскими санкциями.

Косачев подчеркнул, что те решения, которые приняла российская сторона и которые не позволили сделать американскую делегацию более многочисленной, носят ответный характер и будут отменены, как только будут отменены решения США.

Ранее РФ отказала во въезде двум американским сенаторам из стоп-листа.

Законодатель также напомнил о позиции России, предлагающей США отказаться от санкций против парламентариев или хотя бы выводить из-под санкционного режима тех, кто едет с официальным визитом. Эта позиция остается в силе, добавил глава комитета СФ.

Косачев также напомнил, что не так давно отмечалось 80-летие начала Второй мировой войны. По его словам, сотрудничество Советского Союза и США в борьбе с общим врагом позволило объединить страны, у которых были изначально разные позиции по разным вопросам.

"Я убежден, что тогдашние Советский Союз и США разделяло гораздо больше, чем современную Россию и Соединенные Штаты. И сегодня у нас много общих вызовов и угроз", - сказал законодатель.

В качестве угрозы современному миру Косачев назвал международный терроризм, опасность распространения оружия массового уничтожения, вопросы продовольственной и кибербезопасности. "Есть много проблем, по которым мы в состоянии и просто обязаны сотрудничать", - добавил он.