Памфилова описала внешность напавшего на нее человека

"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, <…> это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме — и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".