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РИА Новости

Памфилова описала внешность напавшего на нее человека

16:41 06.09.2019 (обновлено: 17:26 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила приметы человека, напавшего на нее в доме минувшей ночью.

"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, <…> это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме — и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ЦИК отметила, что в доме всю ночь работали оперативники и спать она больше не смогла.
Памфилова рассказала и подробности нападения. Она отметила, что всегда просыпается, чтобы впустить в дом кошку, которая по ночам часто бегает по участку, "ловит мышек".
Когда глава ЦИК пошла к входу, у электрощита мелькнула темная тень. Увидев хозяйку дома, злоумышленник вытащил что-то из сумки.

"Я так понимаю, это был электрошокер, поскольку он в меня раз десять-пятнадцать пытался ткнуть его, и он искрил, трещал. Ну, ткнул. <…> У меня следы такие серьезные есть, но, видимо, <…> попал в то место, которое, наверное, не так сильно (уязвимо). Там не только обожженное место, больше царапины и синяки", — рассказала потерпевшая.

Она добавила, что из дома ничего не пропало, возможно, злоумышленник не успел взять что-либо.
Также, по словам Памфиловой, она не собиралась обнародовать информацию о нападении.
Стоп-кадр видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой
Вчера, 16:17РИА Новости
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
В МВД ранее сообщили, что в Истринском районе Подмосковья в ночь на пятницу произошло нападение на дом Памфиловой.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства министерства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.
В свою очередь, глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства. Как отметила представитель СК Светлана Петренко, будет проверена в том числе версия о профессиональной деятельности Памфиловой.
В пресс-службе ЦИК рассказали, что у главы комиссии никогда не было охраны.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в пятницу утром Памфилова присутствовала на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
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Нападение на Эллу ПамфиловуЦИКЭлла ПамфиловаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В ролевые игры заигралась похоже)
6 сентября, 17:24
SPSergey Petrov
792920058
Оц - тоц - перевертоц,, бабушка здорова, кушает компот...
6 сентября, 16:49
vvab6
633100069
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Стоп-кадр видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
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