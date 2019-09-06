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РИА Новости
Культура

Джонни Депп рассказал, почему ему интересно играть злодеев

16:41 06.09.2019 (обновлено: 16:42 06.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джонни Депп
Актер Джонни Депп
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Джонни Депп. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 6 сен - РИА Новости. Актер Джонни Депп, который представил на Венецианском кинофестивале экранизацию знаменитого романа Джона Максвелла Кутзее "В ожидании варваров", рассказал, почему он считает интересным играть роли злодеев.
76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В конкурсной программе смотра показали последний фильм - драму "В ожидании варваров" Сиро Герра, которая является экранизацией одноименного романа Джона Максвелла Кутзее. Роли в картине исполнили Джонни Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттинсон.
"Самым интересным в плохих ребятах кажется то, что они не просыпаются по утрам и не говорят себе, пока бреются, что сегодня они постараются стать еще хуже, чем вчера, и сделают как можно больше зла", - рассказал Депп, сыгравший жестокого полковника Джолла.
Он отметил, что его героя не так просто разгадать, поскольку о его прошлом ничего неизвестно. Особенным элементом в образе полковника служат темные очки, за которыми он всегда прячет глаза.
"Мы же не знаем, что он делает в одиночестве - может, плачет в шкафу. Мне казалось, что он скорее пытался избегать всего, что может пробить его броню", - заключил артист.
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КультураВенецианский кинофестивальДжонни ДеппВенеция
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