Джонни Депп рассказал, почему ему интересно играть злодеев

ВЕНЕЦИЯ, 6 сен - РИА Новости. Актер Джонни Депп, который представил на Венецианском кинофестивале экранизацию знаменитого романа Джона Максвелла Кутзее "В ожидании варваров", рассказал, почему он считает интересным играть роли злодеев.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В конкурсной программе смотра показали последний фильм - драму "В ожидании варваров" Сиро Герра, которая является экранизацией одноименного романа Джона Максвелла Кутзее. Роли в картине исполнили Джонни Депп, Марк Райлэнс и Роберт Паттинсон.

"Самым интересным в плохих ребятах кажется то, что они не просыпаются по утрам и не говорят себе, пока бреются, что сегодня они постараются стать еще хуже, чем вчера, и сделают как можно больше зла", - рассказал Депп, сыгравший жестокого полковника Джолла.

Он отметил, что его героя не так просто разгадать, поскольку о его прошлом ничего неизвестно. Особенным элементом в образе полковника служат темные очки, за которыми он всегда прячет глаза.